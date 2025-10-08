“En Chile no se puede, pero aquí sí”: Venezolano volvió a su país y ‘festeja’ que puede hacer ruido libremente

Charli Rodríguez, el joven venezolano que en julio pasado se hizo viral por grabar a una mujer en el transporte público de Santiago sin su consentimiento, volvió a protagonizar controversia desde su país natal.

Su broma en Chile había generado críticas tan fuertes que lo obligaron a borrar el video y, poco después, publicar otro registro ofreciendo disculpas, admitiendo que su comportamiento había sido inapropiado.

Ahora, mientras se encuentra en Venezuela, Rodríguez retomó su estilo provocador. Con micrófono y parlante en mano, el influencer declaró que en su país sí podía hacer ruido, recordando a sus seguidores que recién llegaba de Chile y que venía “a hacer ruido”.

Lejos de generar simpatía, sus comentarios desataron nuevamente la indignación de los usuarios, quienes recordaron su polémica conducta en Santiago y cuestionaron tanto su comportamiento como la falta de respeto hacia los vecinos.

Algunos internautas señalaron que su actitud reflejaba desprecio por la convivencia y por los espacios de otras personas. Como era de esperarse, la respuesta de los chilenos no se hizo esperar.

“Con razón se quieren tomar Chile. Viven en un país marginal, esas casas más parecen chozas o rucos y sobreviven haciendo helados caseros”. En tanto, otros apuntaban a que, si tanto le gustaba generar ruido y allí no era problema, “que se quede allá”.

Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia un fenómeno creciente en las redes: la viralización de acciones polémicas que buscan visibilidad pero que terminan generando rechazo y críticas internacionales.

Expertos en comunicación digital señalan que la línea entre humor y vulneración de derechos es muy delgada y que muchos jóvenes creadores no consideran el impacto social de sus bromas, especialmente cuando estas involucran a terceros sin su consentimiento.

Por ahora, Charli Rodríguez sigue activo en sus plataformas, manteniendo la interacción con sus seguidores, aunque su reputación continúa marcada por la polémica tanto en Chile como en su país de origen.