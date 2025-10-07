Rechazan recurso vecinal en Vitacura: dan luz verde para construcción de “edificio de la discordia”

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la Junta de Vecinos A-6 Manquehue y 47 vecinos contra la Municipalidad de Vitacura, que buscaba invalidar el permiso de edificación del proyecto inmobiliario “Puerto Camoens”. El recurso apuntaba al Decreto Alcaldicio N° 412333, mediante el cual el municipio desestimó la solicitud de invalidación del Permiso de Edificación N° 57/2023.

Los reclamantes sostuvieron que el decreto carecía de fundamentación suficiente y vulneraba la Constitución y la Ley 19.880, al no hacerse cargo —a su juicio— de ilegalidades relativas al impacto vial presente y futuro, medidas de mitigación de ruidos y vibraciones, riesgos de seguridad por quinchos en azotea, y deficiencias en estudios de sombras y rasantes. Alegaron, además, falta de transparencia y de participación ciudadana efectiva en decisiones que afectan su entorno.

El municipio pidió rechazar el reclamo afirmando que el acto estaba debidamente motivado y que el permiso cumple la normativa aplicable. La empresa desarrolladora, a su vez, defendió la legalidad del proyecto, indicó que posee la propiedad del terreno y las aprobaciones requeridas, y refutó punto por punto los cuestionamientos técnicos, solicitando confirmar la vigencia del permiso, informa el Diario Constitucional.

Al resolver, la Corte concluyó que el decreto municipal “no emite un rechazo genérico”, sino que aborda “de manera sistemática y detallada” cada objeción, explica por qué no concurren los vicios denunciados, cita la normativa aplicable, contrasta los antecedentes del proyecto y entrega argumentos técnicos y jurídicos que desvirtúan la infracción alegada.

El tribunal añadió que la mera discrepancia de los vecinos con los fundamentos técnicos del municipio no configura ilegalidad y recordó que pretender que la Corte reemplace el juicio técnico de la Dirección de Obras Municipales excede sus facultades.

Con esos argumentos, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad y dejó firme el Decreto Alcaldicio y, por ende, el permiso de edificación del proyecto “Puerto Camoens”.