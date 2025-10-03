;

VIDEO. Impactante accidente: Querido rostro de CHV protagonizó terrible choque en moto

La figura quedó casi estampada en una camioneta mientras se desplazaba por la carretera.

Soledad Reyes

Impactante accidente: Querido rostro de CHV protagonizó terrible choque en moto

Fue un choque bien fuerte. Uno que sufrió un querido comediante nacional y figura de los react de CHV en plena autopista, y que generó gran impacto.

Claudio Michaux se trasladaba en su moto cuando, de pronto, se ve cómo queda casi estampado en una camioneta que frena inesperadamente.

Un instante donde el animador de los react se cae aparatosamente hacia el lado, y que fue registrado por otro motociclista que venía detrás.

El choque de Michaux

“Choqué en moto, pero estoy bien”, dijo el humorista al compartir las imágenes, dando cuenta de su accidente.

Y agregó “siempre anden con cuidado, muy atentos y cuiden su integridad y su vida, manejen a la defensiva, no como yo en este video”.

Revisa aquí las imágenes

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad