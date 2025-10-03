VIDEO. Impactante accidente: Querido rostro de CHV protagonizó terrible choque en moto
La figura quedó casi estampada en una camioneta mientras se desplazaba por la carretera.
Fue un choque bien fuerte. Uno que sufrió un querido comediante nacional y figura de los react de CHV en plena autopista, y que generó gran impacto.
Claudio Michaux se trasladaba en su moto cuando, de pronto, se ve cómo queda casi estampado en una camioneta que frena inesperadamente.
Un instante donde el animador de los react se cae aparatosamente hacia el lado, y que fue registrado por otro motociclista que venía detrás.
El choque de Michaux
“Choqué en moto, pero estoy bien”, dijo el humorista al compartir las imágenes, dando cuenta de su accidente.
Y agregó “siempre anden con cuidado, muy atentos y cuiden su integridad y su vida, manejen a la defensiva, no como yo en este video”.