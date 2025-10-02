Xiaomi presenta en Chile la nueva Serie 15T, que combina óptica excepcional y diseño insignia

La esperada serie de smartphones insignia de Xiaomi, la Serie 15T, se lanza oficialmente en Chile con los nuevos Xiaomi 15T y 15T Pro. Se trata de la evolución de la popular Serie T de la compañía, que busca redefinir las expectativas de los consumidores locales, transitando desde un enfoque centrado en la fotografía de alta gama y un diseño sumamente refinado.

La Serie Xiaomi 15T cuenta con un avanzado sistema de triple cámara co-desarrollado con Leica, que consiste en una cámara principal, ultra gran angular y telefoto en el Xiaomi 15T, y una cámara principal, ultra gran angular y una cámara telefoto Leica 5x Pro en el Xiaomi 15T Pro. Ambos sistemas de cámara ofrecen resultados impresionantes en una amplia gama de escenarios.

Al estrenar la cámara telefoto Leica 5x Pro en la Serie T, el Xiaomi 15T Pro ofrece un impresionante zoom óptico de 5x, zoom de nivel óptico de 10x y hasta 20x Ultra Zoom, ideal para una amplia variedad de escenas, desde paisajes expansivos hasta tomas detalladas. Mientras tanto, una cámara frontal de 32MP está integrada en ambos dispositivos para selfies y videollamadas.

En cuanto a la videografía, la Serie Xiaomi 15T ofrece capacidades de nivel profesional para creadores. Ambos modelos permiten grabación de 4K a 30fps HDR10+ en todas las distancias focales, manteniendo así una consistencia vibrante y de contraste sin importar el lente utilizado.

Mejor conectividad e IA

La Serie Xiaomi 15T introduce un salto en la conectividad móvil, con Astral Communication, un conjunto de tecnologías avanzadas, que permite la comunicación de voz directa entre dispositivos de la Serie Xiaomi 15T a distancias de hasta 1.9 km en el Xiaomi 15T Pro, y 1.3 km en el Xiaomi 15T, incluso sin señales celulares o Wi-Fi.

Está especialmente diseñado para entornos abiertos como selvas, desiertos o rutas de senderismo remotas, añadiendo una capa esencial de confiabilidad cuando las redes tradicionales no están disponibles. La inteligencia a nivel de sistema de Xiaomi HyperAI y la interconectividad mejorada entre dispositivos ayudarán a aumentar la productividad, permitiendo a los usuarios compartir y sincronizar contenido sin problemas.

Pantalla más grande, brillante e inmersiva

La Serie Xiaomi 15T ofrece una pantalla clara, vibrante y la más grande hasta ahora entre los smartphones de la marca. Con 6,83 pulgadas está diseñada para elevar la creación de contenido, la lectura y el entretenimiento con imágenes inmersivas. Además, con un brillo máximo de hasta 3200 nits, la pantalla mantiene la claridad incluso bajo luz brillante, garantizando la visibilidad en una amplia gama de entornos.

Precio y disponibilidad

La Serie Xiaomi 15T estará disponible en Chile a partir de hoy. El precio de referencia para el Xiaomi 15T Pro en su versión de 12GB+512GB será de $849.990, y la versión de 12GB+256GB costará $769.990. Por su parte, el Xiaomi 15T de 12GB+512GB se podrá adquirir a $629.990, y el modelo de 12GB+256GB a $569.990.

Como oferta especial de lanzamiento por Cyber Monday, desde el 6 al 8 de octubre, el Xiaomi 15T Pro en su versión de 12GB+512GB tendrá un precio de $699.990, y la versión de 12GB+256GB estará a $699.990. Durante el mismo período, el Xiaomi 15T de 12GB+512GB se podrá adquirir por $499.990, y el modelo de 12GB+256GB por $499.990 a través de la tienda oficial de Xiaomi en Chile, mi.com/cl.