Bomberos de día y alumnos online de noche, Viviana y Guillermo transformaron su esfuerzo en título profesional / iacc

Se conocieron cuando eran niños en La Estrella, una pequeña comuna cercana a Pichilemu, donde sus padres eran amigos. Los años los llevaron por caminos distintos, pero el destino insistió en cruzarlos una y otra vez. Fue entre incendios forestales, humo y sirenas cuando se reencontraron, como voluntarios de Bomberos.

Ahí entendieron que lo que los unía iba mucho más allá de una amistad de infancia. “Yo le pedí pololeo a la semana de conocernos”, recuerda Viviana, entre risas.

Al mes ya esperaban a su primera hija, que hoy tiene 13 años y que sigue los pasos de sus padres como brigadier de bomberos. A ella se suma el hijo menor de 3 años. Una familia de cuatro personas que está marcada por la vocación de servicio.

La rutina de Viviana y Guillermo es impredecible. “A veces suena la alarma a las 4 de la mañana y volvemos 12 horas después. Siempre salimos con la mentalidad de que tenemos que regresar a casa porque tenemos dos niños que nos esperan. Somos bomberos, no superhéroes”, dice Viviana.

De vocación y responsabilidades

Ambos decidieron estudiar para obtener un título técnico profesional que les permitiera acceder a mejores oportunidades laborales y salariales. Admiten que no ha sido fácil compatibilizar la vida familiar y laboral con la vocación de servicio, pero reconocen que el esfuerzo valió la pena.

Viviana, de 35 años, se tituló en Administración Pública IACC durante la plena pandemia. Muchas veces pensó en abandonar. “Mi examen de título lo hice desde el mismo colegio donde trabajaba. Ese día había pésima señal y terminé rindiéndolo por teléfono. Estuve a punto de rendirme, pero seguí adelante”, recuerda.

IACC Ampliar

Motivado por la recomendación de su esposa, Guillermo, de 35 años, decidió retomar los estudios y hoy es Técnico en Prevención de Riesgos. Gracias a este título pudo postular al cargo de inspector en el mismo colegio donde comenzó hace seis años como auxiliar de aseo.

“Decidí estudiar porque mi señora me motivó y porque quería avanzar en mi trabajo. Ella siempre creyó en mí. Ahora siento que, además de crecer laboralmente, le di un ejemplo a mis hijos”, afirma con orgullo.

“Tu experiencia merece un título”

A través de la campaña “Tu experiencia merece un título”, IACC reconoce que detrás de cada título hay un adulto que se atrevió a compatibilizar trabajo, familia y responsabilidades con un fuerte deseo de superación personal.

Relatos como los de Viviana y Guillermo muestran que la educación técnico-superior 100% online puede ser vía para la superación personal y reconversión laboral.