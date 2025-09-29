Corte Suprema ratifica desafuero de Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

La Corte Suprema ratificó, en una decisión dividida, el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta el legislador, actualmente candidato al Senado por la región de Aysén.

Con la resolución, el Ministerio Público queda facultado para formalizar la investigación y eventualmente solicitar medidas cautelares contra el parlamentario.

Agencia Uno Ampliar

El caso se centra en la supuesta colusión entre Calisto y su vecina, Carla Graf, para suscribir al menos seis contratos de prestación de servicios de asesoría sin respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de las labores.

Según la Fiscalía, la asesora habría trabajado de manera remota mientras desempeñaba su cargo como profesora en la región. En la investigación han participado la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) del Ministerio Público.

A pesar del desafuero, el Servicio Electoral no ha detectado impedimento legal para que Calisto continúe su postulación al Senado dentro de la lista de la Federación Regionalista Verde Social. No obstante, de resultar electo, no podría asumir ni acceder a la dieta ni a las asignaciones correspondientes, ya que el desafuero lo mantiene alejado de la sala y de cualquier ejercicio del cargo hasta que se resuelva su situación judicial.