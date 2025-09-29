;

Corte Suprema ratifica desafuero de Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

A pesar de la investigación, el parlamentario sigue en carrera para el Senado.

Nelson Quiroz

Corte Suprema ratifica desafuero de Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

Corte Suprema ratifica desafuero de Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco / YVO SALINAS

La Corte Suprema ratificó, en una decisión dividida, el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco que enfrenta el legislador, actualmente candidato al Senado por la región de Aysén.

Con la resolución, el Ministerio Público queda facultado para formalizar la investigación y eventualmente solicitar medidas cautelares contra el parlamentario.

ADN

Agencia Uno

El caso se centra en la supuesta colusión entre Calisto y su vecina, Carla Graf, para suscribir al menos seis contratos de prestación de servicios de asesoría sin respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de las labores.

Revisa también

ADN

Según la Fiscalía, la asesora habría trabajado de manera remota mientras desempeñaba su cargo como profesora en la región. En la investigación han participado la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) del Ministerio Público.

A pesar del desafuero, el Servicio Electoral no ha detectado impedimento legal para que Calisto continúe su postulación al Senado dentro de la lista de la Federación Regionalista Verde Social. No obstante, de resultar electo, no podría asumir ni acceder a la dieta ni a las asignaciones correspondientes, ya que el desafuero lo mantiene alejado de la sala y de cualquier ejercicio del cargo hasta que se resuelva su situación judicial.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad