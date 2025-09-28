;

Incendio en vivienda de Santiago moviliza a 12 compañías de Bomberos

El siniestro afectó a una casa de dos pisos en la intersección de Pedro León Ugalde con Avenida Manuel Antonio Matta, generando alarma entre los vecinos por el riesgo de propagación.

Santiago

Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este domingo en una vivienda de dos niveles ubicada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana. La magnitud de las llamas motivó una rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que desplegó a voluntarios y unidades de 12 compañías para contener la emergencia.

El fuego se originó en la estructura habitacional y generó preocupación en el barrio por la posibilidad de que alcanzara a inmuebles colindantes. Hasta ahora no se han reportado personas lesionadas, mientras los equipos trabajan en la evacuación de residentes y animales del sector.

Las autoridades dispusieron cortes y desvíos en el tránsito para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, que permanecen en el sitio con máquinas especializadas para sofocar el siniestro y evitar nuevos focos.

El operativo continúa en desarrollo a la espera de que se confirmen las causas del incendio y la magnitud de los daños.

