“Lamentablemente”: Esta es la razón por la que Mr Bungle canceló sus conciertos en Chile

La banda liderada por Mike Patton dejó de lo más decepcionados a sus fanáticos.

Soledad Reyes

Ya no vienen a Chile. Mr Bungle, la banda liderada por Mike Patton, canceló sus conciertos en nuestro país.

Una información entregada por la productora LOTUS, quienes durante la noche de este viernes emitieron un comunicado al respecto.

“Los conciertos de Mr Bungle en Santiago y Viña del Mar son cancelados, por circunstancias imprevistas. Trabajaremos para informar una nueva fecha para el regreso de la banda al país. La devolución por el monto total, cargo por servicio incluido, de ambas fechas, inicia el 30 de septiembre. El dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra – Tarjeta de Crédito o Débito – bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de la ticketera", explicaron.

Y también compartieron las palabras de la misma agrupación, quienes postearon un sentido mensaje para sus seguidores.

“Como muchos ya habrán oído, nuestros amigos de Avenged Sevenfold tuvieron que cancelar su gira por problemas de salud. Teníamos previsto acompañarlos en varias fechas por Latinoamérica, pero lamentablemente, esto significa que también debemos cancelar nuestros conciertos de septiembre/octubre en Argentina, Brasil, Chile y México”, indicaron.

Y agregaron que “lo sentimos mucho por todos los que compraron entradas y planearon pasar tiempo con nosotros. Nuestros fans sudamericanos siempre nos han mostrado mucho cariño, y nos duele no estar ahí con ustedes ahora mismo. Ya estamos trabajando con Avenged para intentar reprogramar estos espectáculos”.

