¿Cómo estudiar Teatro? Conoce una opción renovada para titularse en cuatro años

Al aproximarse a su aniversario número 50, Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia) presenta una renovación curricular de sus carreras emblemáticas, lo que sumado a nuevos programas de estudio consolida una propuesta que conjuga los conocimientos teóricos con una inserción temprana en el mundo laboral.

Para la Admisión 2026 se agregan las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Química y Farmacia y Medicina Veterinaria. Además, habrá una importante novedad sobre los escenarios: la Facultad de Artes realizará la jornada “Encuentro con la carrera de Teatro” el 25 de octubre a las 15.30 horas, una oportunidad para conocer su propuesta formativa de la mano de artistas con una destacada trayectoria sobre los escenarios, como el actor, músico y profesor de la carrera Fernando Milagros.

“Me parece destacable que la Universidad les dé más valor a las horas de vuelo de los docentes. Me interesa transmitir lo que he vivido en el quehacer artístico, ya sea sobre las tablas como diseñador, como músico, componiendo la banda sonora de obras y cantando arriba del escenario”, expuso el reconocido diseñador teatral y cantautor.

La actividad contempla instancias de clases abiertas, ( previa inscripción aquí ) donde los asistentes podrán conocer cómo se trabaja en la carrera y entablar diálogos directos con su cuerpo docente. También habrá momentos para revisar la malla curricular, recorrer la sede principal de la Facultad y resolver dudas de manera personalizada, detalla la decana de la Facultad de Artes, Andrea Gutiérrez, quien explica las innovaciones más relevantes que se buscan traspasar.

En cuatro años, sin Prueba de Admisión y con docentes consagrados

Con una malla más corta (8 semestres) y un enfoque que prioriza la experiencia real sobre los libros, esta es tu oportunidad para entrar directamente al mundo profesional. Inscríbete en el “Encuentro con la Carrera” el 25 de octubre.

“ Nuestra carrera de Teatro ha vivido grandes transformaciones en el último año, incluyendo una reducción de 10 a ocho semestres . Nos parece importante dar a conocer esos avances a quienes están interesados/as en estudiar la disciplina desde una alternativa académica que les ofrezca la posibilidad de insertarse directamente en el medio cultural”.

“Otro avance importante es que la carrera hoy no tiene una prueba de admisión tradicional. En vez de eso llevaremos a cabo este espacio de diálogo y conocimiento para que puedan conocer a sus profesores y experimentar una clase donde podamos conocerlos individualmente y conversar”, agregó.

“El teatro nos importa, por eso pusimos en marcha esta renovación y ajustes en la malla en línea de una tendencia global más dinámica y la transformación del sistema educativo nacional”. Eso va de la mano con sumar al equipo a docentes que trabajan en el medio y que pueden transmitir a los estudiantes de que sí se puede estudiar teatro en el país, destaca.

El ejercicio artístico en las tablas

El profesor y director Nicolás Espinoza considera clave un ejercicio artístico que contribuya a la transformación de la sociedad. “El plan de estudios está enfocado en preparar a los/as estudiantes para un mundo en constante cambio donde se integran nuevos conocimientos, tecnologías y perspectivas. En esa línea, el plan de estudio tiene dos menciones, una en investigación y creación en artes escénicas y otra en didáctica de las artes escénicas. Estas nos parecen relevantes no solo para contribuir al mundo del arte y el teatro, sino también a la sociedad en su conjunto”.

La profesora Aliocha De la Sotta considera que estos ejercicios contribuyen a romper estereotipos ligados al mundo performativo. “Siempre existe el relato de lo adverso y nuestra invitación es a que conozcan que dentro de la práctica también está la belleza y la riqueza del arte teatral, que es un espacio maravilloso de conocimiento y de estudio en profundidad. El arte, la actuación y sus profundidades no tienen nada de adverso, por eso buscamos iluminar algunos espacios nuevos del estudio teatral, de las artes escénicas, del teatro y de la actuación. del arte y la interpretación que podrán encontrar acá”, dijo.

El “Encuentro con la carrera de Teatro” se realizará el sábado 25 de octubre a las 15:30 en la Sede Serrano de la Facultad De Artes (Serrano 150, Santiago).