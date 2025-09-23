Estrella de “Barbie” se unirá a la nueva adaptación de “Las crónicas de Narnia”

Hace ya un buen tiempo que se viene hablando de un nuevo comienzo de Las crónicas de Narnia en la gran pantalla, esta vez de la mano de Netflix y bajo la dirección de Greta Gerwig.

Con el pasar del tiempo se han ido revelando diversos detalles, incrementando las expectativas entre los fanáticos que esperan con ansias conocer este nuevo enfoque.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se dio a conocer una incorporación muy importante, una que promete sumar aspectos claves en la puesta en escena.

De manera concreta, se informó que Mark Ronson será el encargado de componer la música para la primera película de la nueva saga (y probablemente para futuras estrellas).

El aclamado músico se reencontrará con Gerwig tras su participación en Barbie (2023), uno de los estrenos cinematográficos más importantes de los últimos años.

El reparto, según los últimos reportes, incluirá a Emma Mackey como la Bruja Blanca, Meryl Streep como la voz del león Aslan, Carey Mulligan interpretando a Mabel Kirke y Daniel Craig en negociaciones para un papel aún no confirmado.

En cuanto a su estreno, se espera que Narnia: The Magician’s Nephew tenga una exhibición exclusiva en salas IMAX de Estados Unidos el 26 de noviembre de 2026, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en el país.

Dos semanas más tarde llegaría a Netflix, el 25 de diciembre de 2026. Ahora solo queda esperar por más noticias y actualizaciones sobre el avance del proyecto.