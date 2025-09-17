Operación Ruta Oculta: cinco peruanos, entre ellos dos policías, quedan en prisión preventiva por tráfico de ketamina

La Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI desarticularon una red peruana de tráfico de ketamina que operaba por la frontera norte. La operación, denominada “Ruta Oculta”, culminó con la detención de cinco imputados, todos de nacionalidad peruana, incluidos dos funcionarios activos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La investigación se inserta en un foco del Ministerio Público sobre agrupaciones que ingresan ketamina desde Perú a Chile, utilizando vehículos particulares acondicionados con espacios ocultos. Con perfiles previamente levantados, durante la madrugada del martes se detectó el ingreso regular por el Complejo Fronterizo Chacalluta de dos automóviles con placa peruana, activándose un seguimiento coordinado.

El primer vehículo fue fiscalizado en avenida Capitán Ávalos. Lo conducía uno de los policías peruanos, acompañado de otro sujeto. Al registrar el móvil, los detectives hallaron 10 paquetes escondidos en el sector del “torpedo”, con un peso total de 11,6 kilos de ketamina. Además, se incautaron dos teléfonos y US$500.

En paralelo, diligencias posteriores permitieron interceptar el segundo automóvil, manejado por el otro funcionario de la PNP, quien viajaba con un hombre y una mujer. De acuerdo con los antecedentes, ese vehículo cumplía labores de cobertura y vigilancia en la ruta, mientras el primero trasladaba el cargamento principal.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brianco Arica, señaló que los “blancos” variaban periódicamente de vehículos y placas, y que estos estaban acondicionados para el ocultamiento de droga, con el fin de dificultar la detección en controles fronterizos y carreteros.

Dos policias detenidos en Arica por tráfico de ketamina Ampliar

Los detenidos fueron formalizados este miércoles por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, quedando en prisión preventiva. La Fiscalía precisó que las diligencias continúan para mapear roles, rutas de abastecimiento y posibles vínculos con otras estructuras transnacionales.

Con “Ruta Oculta”, las autoridades reforzaron que la frontera norte sigue siendo prioridad operativa frente a modalidades de tráfico que combinan logística vehicular, apoyo de “punteros” y adaptaciones mecánicas destinadas a ocultar sustancias controladas.