;

Operación Ruta Oculta: cinco peruanos, entre ellos dos policías, quedan en prisión preventiva por tráfico de ketamina

La Fiscalía precisó que las diligencias continúan para mapear roles, rutas de abastecimiento y posibles vínculos con otras estructuras.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

Operación Ruta Oculta: cinco peruanos, entre ellos dos policias, quedan en prisión preventiva por tráfico de ketamina

Operación Ruta Oculta: cinco peruanos, entre ellos dos policias, quedan en prisión preventiva por tráfico de ketamina

01:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI desarticularon una red peruana de tráfico de ketamina que operaba por la frontera norte. La operación, denominada “Ruta Oculta”, culminó con la detención de cinco imputados, todos de nacionalidad peruana, incluidos dos funcionarios activos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La investigación se inserta en un foco del Ministerio Público sobre agrupaciones que ingresan ketamina desde Perú a Chile, utilizando vehículos particulares acondicionados con espacios ocultos. Con perfiles previamente levantados, durante la madrugada del martes se detectó el ingreso regular por el Complejo Fronterizo Chacalluta de dos automóviles con placa peruana, activándose un seguimiento coordinado.

El primer vehículo fue fiscalizado en avenida Capitán Ávalos. Lo conducía uno de los policías peruanos, acompañado de otro sujeto. Al registrar el móvil, los detectives hallaron 10 paquetes escondidos en el sector del “torpedo”, con un peso total de 11,6 kilos de ketamina. Además, se incautaron dos teléfonos y US$500.

Revisa también:

ADN

En paralelo, diligencias posteriores permitieron interceptar el segundo automóvil, manejado por el otro funcionario de la PNP, quien viajaba con un hombre y una mujer. De acuerdo con los antecedentes, ese vehículo cumplía labores de cobertura y vigilancia en la ruta, mientras el primero trasladaba el cargamento principal.

La subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brianco Arica, señaló que los “blancos” variaban periódicamente de vehículos y placas, y que estos estaban acondicionados para el ocultamiento de droga, con el fin de dificultar la detección en controles fronterizos y carreteros.

ADN

Dos policias detenidos en Arica por tráfico de ketamina

Los detenidos fueron formalizados este miércoles por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, quedando en prisión preventiva. La Fiscalía precisó que las diligencias continúan para mapear roles, rutas de abastecimiento y posibles vínculos con otras estructuras transnacionales.

Con “Ruta Oculta”, las autoridades reforzaron que la frontera norte sigue siendo prioridad operativa frente a modalidades de tráfico que combinan logística vehicular, apoyo de “punteros” y adaptaciones mecánicas destinadas a ocultar sustancias controladas.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad