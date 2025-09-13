;

“Era altamente probable que si no hubiese existido la denuncia, hubiese ocupado el cargo de ministro de Seguridad”

El exsubsecretario entregó por primera vez su versión de los hechos en una entrevista.

Sebastián Escares

02 DE ABRIL DE 2025 / SANTIAGO Se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve luego que el tribunal indicara que existe peligro de fuga FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

02 DE ABRIL DE 2025 / SANTIAGO Se mantiene en prisión preventiva Manuel Monsalve luego que el tribunal indicara que existe peligro de fuga FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Este sábado, por primera vez desde que ocurrió la denuncia de abuso sexual y violación en su contra, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, decidió entregar su versión de los hechos en una entrevista con La Tercera.

A casi un año desde que se destaparon los hechos de los que se le acusaron, Monsalve expresó que “estoy agotado emocional, intelectual e incluso físicamente”.

Mi familia ha estado conmigo desde el primer momento y ha habido gente que, a pesar de los duros cuestionamientos públicos, ha mantenido gestos de cariño y apoyo", aseguró el exsubsecretario.

Respecto a su paso por la cárcel, el exfuncionario de Gobierno señaló que “nadie está preparado para una situación de esa naturaleza. Traté de mantener cierta dignidad. No hice problemas, seguí las instrucciones, traté de ajustarme y adaptarme a las condiciones que tenía el penal, primero Rancagua y el traslado a Capitán Yaber fue inesperado".

Una vez que llegó a Capitán Yáber “los internos me estaban esperando, fueron muy acogedores, me recibieron con abrazos, me tenían un café, un cigarrillo", describió Monsalve.

“Me explicaron cómo funcionaba el lugar, se preocuparon de hacerme la cama, de conseguirme ropa. Construí algo que es bien importante en situaciones difíciles, que es tener humanidad para preocuparse del otro. Construí una relación de mucho afecto con las personas que están ahí“, detalló.

Monsalve y su chance de haber sido nombrado ministro de Seguridad

Uno de los puntos que abordó Monsalve, fue la posibilidad que tuvo de haber sido ministro de Seguridad.

Ese era un tema de conversación, pero estaba cómodo en la función que cumplía. Mi prioridad era quedarme porque sentía que estábamos construyendo algo muy valioso para el país, para el Gobierno y mi prioridad no era dejarlo, sino mantenerlo", aseveró.

En esa línea, el exsubsecretario aseguró que “era altamente probable que si no hubiese existido la denuncia y hubiese seguido cumpliendo las funciones que cumplía, hubiese ocupado el cargo de ministro de Seguridad, pero eso siempre es una decisión del Presidente de la República", concluyó Manuel Monsalve.

