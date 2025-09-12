Quiénes mueren en Chile: perfil etario, sexo y nacionalidad de las víctimas de homicidio

El primer semestre de 2025, los hombres representaron el 88,6% de las personas asesinadas en el país, mientras que las mujeres alcanzaron el 11,2%. Por edad, el tramo de 18 a 39 años concentró el 54,8% de las víctimas, configurando el núcleo etario más afectado por la violencia homicida.

El informe de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile registra una disminución en la participación de víctimas extranjeras, que pasó de 20,2% a 11,9% en la comparación interanual; en paralelo, la proporción de víctimas chilenas subió a 86,1%. El documento reporta, además, un descenso de menores de 18 años entre las víctimas, que llegan al 4,3% del total.

En el contexto general, Chile cerró el semestre con 511 víctimas de homicidio y una tasa de 2,5 por cada 100 mil habitantes, lo que supone una baja de 13,8% frente a igual período de 2024 (tasa 2,9) y 74 víctimas menos en términos absolutos.

El propio Ministerio Público advierte cautela al interpretar variaciones en segmentos pequeños (edad, sexo o nacionalidad) dentro de un solo semestre, por su alta volatilidad, y recomienda privilegiar series anuales para evaluar cambios estructurales.