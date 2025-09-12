Lo torturó por días: hombre de 63 años mató a uno de 78 por supuesta infidelidad en Valdivia

En el campamento Las Mulatas, a orillas de Valdivia, el rumor del río convive con calles de tierra, mediaguas y puertas que se cierran temprano. Allí, entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre de 2025, según la Fiscalía, se desplegó una violencia que no tiene metáforas: un hombre de 63 años fue formalizado por el ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) por el homicidio calificado de Víctor Gallegos Millar, de 78.

El Ministerio Público describe una secuencia persistente y brutal: golpes de pie y puño, objetos contundentes, elementos cortopunzantes, quemaduras. No fue un arrebato, dicen los fiscales, sino una agresión reiterada que se extendió durante días. La víctima agonizó nueve jornadas sin recibir atención médica y murió el 9 de septiembre, a causa de las múltiples lesiones atribuidas al imputado.

La calificación jurídica —homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y premeditación— no es un adjetivo: es un marco. Ensañamiento, porque las agresiones habrían buscado aumentar deliberadamente el sufrimiento de la víctima; alevosía, por la ventaja que rompe cualquier posibilidad de defensa; premeditación, por la preparación que antecede al golpe. Tres palabras técnicas para un hecho que, en su núcleo, es insoportable.

La Fiscalía agregó un dato que, sin justificar nada, ayuda a entender el contexto humano del caso: el imputado arrendaba una habitación a la víctima en su casa del campamento y el móvil habría sido una presunta infidelidad de su pareja con Gallegos. Es la versión que se investiga y que, de llegar a juicio, deberá sostenerse con prueba; por ahora, explica una trayectoria de violencia que terminó en muerte.

El ECOH, unidad creada para desarticular delitos violentos y complejos, asumió la indagatoria, uniendo peritajes, testimonios y cronologías. En estos casos, la minucia forense es decisiva: fechas, tiempos, posiciones, lesiones, intervención (o ausencia) de terceros. La reiteración de ataques en un lapso acotado, de acuerdo con la Fiscalía, es el hilo que teje la figura de homicidio calificado.

Nueve jornadas eternas

Las nueve jornadas sin atención médica aparecen como un silencio atronador en el expediente. En barrios donde el teléfono se comparte y la urgencia es una palabra pesada, la omisión también cuenta una historia: la del aislamiento, el temor, la normalización de la violencia que puede instalarse tras una puerta.

En tribunales, la formalización ordena la escena: fija hechos provisionales, tipifica conductas y determina el itinerario procesal. Falta todo lo demás: medidas cautelares, pericias, testimonios, un eventual juicio oral. Lo que ya está dicho, sin embargo, traza una línea: un hombre mayor muerto tras días de golpes y lesiones, un imputado identificado y formalizado, un campamento que vuelve a ser noticia por la razón equivocada.