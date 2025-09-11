;

Corte reconoce la hondura del daño: elevan reparación a víctima de torturas y vejámenes en dictadura

La Séptima Sala de Santiago elevó el daño moral del Fisco tras considerar el tiempo de cautiverio y los vejámenes sufridos por la víctima.

Mario Vergara

04 de Febrero de 2022/SANTIAGODistintas organizaciones sociales, Defensores de DD.HH y vecinos de La Florida se congregan a las afueras del sitio de Vicente Valdes #80 para manifestar su indignacion por la demolicion del colegio Chilean Eagles, que segun testigos, habria existido tuneles que se habrian usado como calabozos para tortura durante la dictadura militar. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIA UNO

04 de Febrero de 2022/SANTIAGO Distintas organizaciones sociales, Defensores de DD.HH y vecinos de La Florida se congregan a las afueras del sitio de Vicente Valdes #80 para manifestar su indignacion por la demolicion del colegio Chilean Eagles, que segun testigos, habria existido tuneles que se habrian usado como calabozos para tortura durante la dictadura militar. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIA UNO

Había pasado demasiado tiempo desde que el reloj se quedó pegado en una celda. A Luis Floridor Valenzuela Valenzuela lo privaron de libertad y, mientras el minuto se volvía piedra, llegaron los vejámenes y las torturas. Años después, el expediente encontró su cauce: la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco y subió la indemnización por daño moral. Donde antes decía $12 millones, ahora dice $25 millones. No es una suma que devuelva el aire, pero sí un reconocimiento más cercano a la hondura del daño.

La resolución –dictada el 5 de septiembre de 2025 por la Séptima Salareproduce la sentencia de primera instancia, pero sustituye el monto en el fundamento trigésimo sexto: el guarismo original queda reemplazado por “$25.000.000 (veinticinco millones de pesos)”. La clave, anota el fallo, está en la “extensión del tiempo” en que la víctima estuvo privada de libertad, y en los “distintos vejámenes y torturas” sufridos en ese lapso, razones por las cuales el tribunal estima procedente aumentar la reparación.

No se trata solo de corregir una cifra. La Corte confirma la sentencia del 22 de octubre de 2024 dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago (rol C-3118-2022), y declara que la indemnización por daño moral que debe pagar el Fisco de Chile a Valenzuela asciende a $25 millones. Es, en la práctica, una ratificación de la falta de servicio y, a la vez, una señal sobre cómo ponderar el sufrimiento prolongado cuando los abusos provienen del poder público.

Revisa también:

ADN

La sentencia está firmada electrónicamente y fue notificada por el estado diario, en un gesto administrativo que contrasta con el contenido de fondo: ahí donde los papeles consignan artículos y folios, el tribunal deja constancia de un dolor específico y comprobado. El tiempo de cautiverio –dice la Corte– no fue una espera pasiva sino un período activo de maltratos, suficiente para elevar el estándar reparatorio fijado en la instancia anterior.

El conjunto de juecesJosé P. Rodríguez M., Tomás Gray G. y el abogado integrante Jorge Benítez U.– suscribe el criterio: la justicia civil, tantas veces acusada de fría, encarna aquí en una decisión que recalibra la proporcionalidad entre el hecho y su compensación. No reescribe la historia, pero advierte que la memoria del sufrimiento también se mide, y que la moneda judicial debe acercarse a la verdad de los hechos.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad