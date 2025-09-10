Metro interrumpe cinco estaciones de L4 y suspende ruta expresa: servicios operan en dos tramos

Una nueva interrupción afecta esta tarde al Metro de Santiago en plena hora punta: la Línea 4 opera de forma parcial debido a la presencia de una persona en la vía, informó la empresa.

Por este evento, permanecen cerradas las estaciones Los Presidentes, Quilín, Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna. El servicio solo está disponible en los tramos Tobalaba–Grecia y Vicente Valdés–Puente Alto.

La ruta expresa de L4 se encuentra suspendida mientras dure la contingencia. Se recomienda usar combinaciones en Tobalaba (L1) y Vicente Valdés (L5), y reforzar el viaje con buses de Red en los ejes Vicuña Mackenna y Grecia.

Metro recordó que el restablecimiento total depende de los protocolos de seguridad asociados a estos casos. Se sugiere planificar el viaje, considerar tiempos extra y seguir las actualizaciones oficiales en la app y redes de la compañía.