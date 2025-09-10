AKIKB Minibodegas expande su red urbana con aperturas en Bilbao y Matta

AKIKB Minibodegas continúa fortaleciendo su liderazgo en el mercado chileno de minibodegas urbanas con nuevas aperturas estratégicas en la Región Metropolitana. Durante agosto y septiembre de 2025, la compañía suma dos sucursales en sectores de alta demanda: Bilbao, en Las Condes, y Matta, en el límite de Ñuñoa con Santiago Centro.

Con estas inauguraciones, la empresa alcanza más de 135.000 m2 disponibles para arriendo y avanza en su plan de expansión, que contempla al menos 4 nuevas aperturas durante el año. Su propuesta se centra en ofrecer espacios de almacenamiento modernos, seguros y flexibles para hogares, pymes y comercios, adaptándose a las necesidades de una ciudad cada vez más densa y con menos metros disponibles en viviendas y oficinas.

Bilbao: soluciones para el sector oriente

La nueva sucursal de Bilbao se ubica en Bilbao 4184, esquina Latadía, y es la segunda de la compañía en Las Condes. Con acceso 24/7, videovigilancia, bodegas que van desde 1 m² hasta 50 m² y áreas de carga y descarga, se convierte en una alternativa clave para residentes y empresas de la zona oriente. Su cercanía con Av. Ossa y principales autopistas entrega una conectividad privilegiada, en un contexto donde Las Condes ha experimentado un crecimiento poblacional de 16,5 % entre 2017 y 2024, acompañado de un aumento del 12 % en la demanda de arriendos flexibles solo en el último año (Fuente: GPS Property).

Matta: conectividad y servicios para Ñuñoa y Santiago

La segunda apertura corresponde a la sucursal de Av. Matta 067, la tercera en la comuna de Ñuñoa. Diseñada para atender a personas naturales, pymes y comercios de última milla, destaca por su cercanía a proyectos habitacionales sin soluciones de almacenamiento y a polos logísticos de alto movimiento.

El centro ofrece unidades desde 1,5 m² hasta 50 m², cowork, WiFi, estacionamiento y seguridad 24/7, consolidándose como una propuesta integral y flexible para emprendimientos locales y el comercio electrónico.

“Queremos seguir acercando soluciones de almacenamiento a puntos estratégicos dentro de la ciudad. Nuestro enfoque urbano, moderno y humano apunta a estar donde viven, emprenden y trabajan las personas. Las aperturas en Bilbao y Matta son parte de ese compromiso”, destacó Arie Rezepka, fundador de AKIKB.

En lo que va del año, la empresa ya ha inaugurado tres nuevas sucursales (Marathon, Tarapacá y Bilbao) y proyecta al menos dos más (Matta y Cantagallo) antes de fin de 2025.

Con cada nueva ubicación, AKIKB refuerza su visión de democratizar el acceso al espacio en las comunas más dinámicas de Santiago, con altos estándares de diseño, tecnología y flexibilidad.