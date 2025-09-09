Reportan que soldado israelí muerto en Gaza es hijo de chilenos

Gadi Cotal era el menor de los hijos hombres de Ben Hamo, quien, pese a haber crecido en la fe cristiana, tuvo su primer acercamiento al judaísmo en el movimiento juvenil sionista socialista Hashomer Hatzair. Más tarde se convirtió al judaísmo —al igual que sus padres— y emigró a Israel.

Radicada en un kibutz cercano a Tiberíades, donde trabaja en el sector turístico, Ben Hamo formó su familia y tuvo cuatro hijos. Tras terminar la enseñanza escolar, Gadi realizó voluntariado apoyando a residentes de kibutzim próximos a la Franja de Gaza, duramente golpeados por el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

En noviembre de 2024, Cotal ingresó al servicio militar obligatorio en Israel. Según la comunidad judía en Chile, falleció en Gaza cuando aún era prácticamente un novato en filas.

Según el diario local The Times of Israel, el ataque se produjo alrededor de las 06.00 hora local (03.00 GMT) en Yabalia, al norte de la ciudad de Gaza, cuando entre tres y cuatro milicianos de Hamás abrieron fuego contra un puesto militar poco después de que las tropas regresaran de una operación nocturna.

Según información de medios locales, los atacantes se acercaron a un tanque, dispararon contra su comandante -que tenía la cabeza fuera de la escotilla- y arrojaron después un artefacto explosivo dentro del blindado, lo que causó la muerte de los cuatro soldados, de acuerdo con la investigación preliminar citada por el medio.