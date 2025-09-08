Sabas Chahuán y el acceso a la vivienda: “Los jóvenes deben ahorrar desde temprano, pero a veces no pueden” / You

A dos meses de las elecciones parlamentarias, Sabas Chahuán conversó con Sebastián Bowen en Habitar el Cargo, el programa de Déficit Cero que se transmite por ADN, sobre los principales desafíos de la zona. En la entrevista abordó el acceso a la vivienda, la planificación de los barrios, la coordinación del Estado frente a las tomas de terreno y la necesidad de fortalecer la probidad en el servicio público.

Chahuán analizó en profundidad la situación de los campamentos y los recientes desalojos en la región.

“Hay campamentos en que algunos chilenos se aprovechan de inmigrantes. También hay personas que no ponen la casa con cartones, sino que parten con ladrillos y otros que se toman terrenos como si fueran para segunda vivienda, como pasa en Quilpué. Y está el caso de San Antonio, que se ha transformado en una bola de nieve: se mezcla propiedad privada, Estado de Derecho y negligencia estatal. Si a eso sumamos que la Corte Suprema debe notificar con seis meses de anticipación a quienes van a desalojar, se vuelve un proceso muy difícil de gestionar”, señaló.

El candidato enfatizó que no se puede delegar en los privados el costo de enfrentar estas situaciones. “Hay tomas en las que no se puede traspasar la responsabilidad de desalojar al propietario. Si no hay coordinación, hay incivilidades: hay delitos, narcos. Los ministerios deben coordinarse con Serviu y Minvu”, advirtió.

Chahuán también alertó que el acceso a la propiedad es cada vez más difícil para los jóvenes: “El valor del metro cuadrado es altísimo y las condiciones para obtener un crédito hipotecario son cada vez más restrictivas. Los jóvenes deben ahorrar desde el principio, pero muchas veces no tienen capacidad de hacerlo”, lamentó.

Soluciones habitacionales y planificación urbana

Para enfrentar este escenario, el ex fiscal llamó a diversificar las herramientas de política pública. “Debemos incentivar un sistema de subsidio al arriendo que sea eficaz y oportuno. Además, avanzar hacia el concepto de la ‘ciudad de 15 minutos’, donde las personas tengan acceso caminando a servicios esenciales. Eso disminuye la contaminación, reduce los traslados y genera una vida más vivible”, explicó, destacando la importancia de crear barrios más integrados y sostenibles.

Otro eje de la conversación fue la probidad. “Si te metes en un cargo público, no es tu vida privada. Tengo que soportar intromisiones en mi vida privada. Si me ven carreteando en el auto y le eché bencina con la asignación de bencina, eso no es mi vida privada”, afirmó, subrayando que la transparencia debe ser una exigencia para quienes ejercen funciones públicas.

Trayectoria de servicio público

Consultado sobre su decisión de postular al Congreso, Chahuán destacó que su compromiso con el servicio público tiene una larga historia. “Empecé en el Consejo de Defensa del Estado, he sido abogado penalista y siempre he tenido un fuerte interés en lo público”, explicó. “Creo que puedo colaborar desde la administración de recursos públicos, desde mi experiencia en seguridad y también en el mundo académico. Puedo participar en reformar leyes y proponer otras que mejoren el funcionamiento de las instituciones”, añadió.

También abordó la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones: “La gente está aburrida y desconfía de todo y de todos. Las redes sociales funcionan perfecto para dar inmediatez, pero en el ámbito de la seguridad no hemos mejorado. En corrupción, en cambio, algo se ha avanzado: falta mucho, pero se ha avanzado. Lo que pasó con las fundaciones es otra muestra de que hay que cerrar los espacios de discrecionalidad donde las municipalidades hacían lo que querían”, comentó.

Finalmente, abordó el centralismo, al que calificó de “enfermizo”, y llamó a devolver recursos y atención a las regiones: “Valparaíso Norte es un crisol de Chile: tiene minería, balnearios, centros de ski. Santiago no puede absorberlo todo”.

El capítulo completo de Habitar el Cargo Parlamentario, con las propuestas y reflexiones de Sabas Chahuán sobre vivienda, probidad y descentralización, está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y de ADN.