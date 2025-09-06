;

Talcahuano: conductor queda en riesgo vital tras ataque a tiros y posterior choque en población Libertad

La Fiscalía del Biobío encargó las diligencias al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional y a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Un hombre resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado en Talcahuano (Región del Biobío), luego de ser atacado a balazos mientras manejaba su vehículo en la población Libertad. Según información preliminar de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Tras el ataque, el conductor intentó huir pero terminó chocando contra un muro a pocos metros. Vecinos del sector lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde ingresó en estado grave.

La Fiscalía del Biobío encargó las diligencias al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional y a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La investigación es encabezada por el fiscal Matías Arellano.

Revisa también:

ADN

“El trabajo aún está en desarrollo. Se continúa este proceso investigativo para establecer, en primer lugar, la identidad de la víctima y la correcta dinámica de los hechos, y lo más importante, identificar a él o los responsables de estas lesiones graves”, señaló el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Concepción.

Hasta ahora no se han informado detenciones ni el posible móvil del ataque. Las policías realizan levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y pericias balísticas en el sitio del suceso.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad