Talcahuano: conductor queda en riesgo vital tras ataque a tiros y posterior choque en población Libertad

Un hombre resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado en Talcahuano (Región del Biobío), luego de ser atacado a balazos mientras manejaba su vehículo en la población Libertad. Según información preliminar de la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima recibió un disparo en la cabeza.

Tras el ataque, el conductor intentó huir pero terminó chocando contra un muro a pocos metros. Vecinos del sector lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde ingresó en estado grave.

La Fiscalía del Biobío encargó las diligencias al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) regional y a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI. La investigación es encabezada por el fiscal Matías Arellano.

“El trabajo aún está en desarrollo. Se continúa este proceso investigativo para establecer, en primer lugar, la identidad de la víctima y la correcta dinámica de los hechos, y lo más importante, identificar a él o los responsables de estas lesiones graves”, señaló el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Concepción.

Hasta ahora no se han informado detenciones ni el posible móvil del ataque. Las policías realizan levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y pericias balísticas en el sitio del suceso.