Ataque armado en Colina deja un muerto y dos heridos

Un grupo de personas fue atacado a tiros la madrugada de este sábado en la intersección de Rosita Serrano con Osmar Pérez, en Colina (Región Metropolitana). Según información preliminar, al menos dos sujetos armados interceptaron a las víctimas y dispararon en reiteradas ocasiones antes de huir.

La víctima fatal sería un ciudadano chileno de 25 años, quien mantenía antecedentes policiales. Otros dos hombres —hermanos de 25 y 16 años— resultaron heridos de gravedad.

Los lesionados fueron derivados a distintos recintos: uno al SAR de Colina y otro al Hospital San José de Independencia. En tanto, el fallecido fue trasladado al SAR, donde se constató su deceso.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Centro Norte y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, que realizan pericias en el sitio del suceso y levantan testimonios para identificar a los responsables.