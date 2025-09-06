Alerta por fumonisinas en harina PAN: ¿Qué es y por qué preocupa?

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria tras detectar niveles por sobre la norma de fumonisinas en un lote de harina de maíz marca PAN. La muestra, tomada en Tarapacá dentro del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas, corresponde al lote 22610790 (vencimiento: 20-03-2026).

La autoridad instruyó retirar el producto afectado, abrir sumario sanitario y reforzar los controles a importaciones similares. Recomienda no consumir unidades del lote informado.

Las fumonisinas son toxinas producidas por hongos del género Fusarium que contaminan el maíz y sus derivados. En Chile, la referencia —alineada a estándares europeos— fija un máximo de 1.000 µg/kg para fumonisina B1+B2 en productos a base de maíz. El consumo crónico se asocia a mayor riesgo de cáncer de esófago y a toxicidad hepática y renal; por eso la advertencia se concentra en retirar y evitar el lote específico detectado.

La cartera de Salud detalló que el hallazgo se produjo en el marco de controles rutinarios y que los servicios regionales reforzarán la vigilancia de productos en tránsito y en puntos de venta. Asimismo, llamó a la ciudadanía a revisar el rótulo y, si corresponde al lote señalado, no consumir y devolver el producto al comercio.