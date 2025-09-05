;

Detienen a pareja de adultos mayores por narcotráfico en Puente Alto

Carabineros sorprendió una venta de papelillos y halló casi 1 kg de cocaína base, 770 envoltorios y $114.300 en efectivo; la droga estaba escondida en un horno portátil.

Mario Vergara

Detienen a pareja de adultos mayores por narcotráfico en Puente Alto / Mario Andrés Vergara Escobar

Carabineros de la 42ª Comisaría Radiopatrullas detuvo la mañana de este miércoles a un matrimonio de 66 años que, según la policía, comercializaba cocaína base desde una verdulería en Puente Alto. En el procedimiento también cayó un tercer implicado de 29 años.

El operativo se inició cerca de las 09:50 horas, cuando una patrulla que realizaba rondas preventivas detectó una transacción de papelillos por dinero entre un joven y un hombre mayor al interior del local. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron ingresar al domicilio contiguo, pero fueron interceptados. En el interior, los funcionarios sorprendieron a una mujer adulta mayor manipulando efectivo presuntamente ligado a la venta ilícita.

Con autorización del vendedor, Carabineros registró la vivienda y halló la droga oculta en un horno portátil de cocina. Se incautó un “ladrillo” de cocaína base cercano a 1 kilo, además de 770 envoltorios de la misma sustancia con peso total de 227 gramos. También se decomisaron $114.300 en efectivo y utensilios utilizados para “estirar” y dosificar la droga.

Los detenidos fueron identificados como Francisco B. y Marcia S., ambos de 66 años y con antecedentes por tráfico de drogas, y Bastián C., de 29. Todos fueron trasladados a la 66ª Comisaría de Bajos de Mena y quedaron a disposición del Ministerio Público. Según Carabineros, la verdulería funcionaba como fachada del ilícito.

