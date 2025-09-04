Red de licencias falsas: tribunal suspende a médicos para emitir permisos y prohíbe salida del país

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, formalizó a cinco cirujanos extranjeros –tres de ellos contratados por la Municipalidad de Pemuco– por delitos vinculados a la emisión y obtención de licencias médicas falsas. Según la indagatoria, los profesionales se otorgaban permisos entre sí, lo que provocó una progresiva ausencia de médicos en el único Cesfam de la comuna. El caso también es investigado por la Contraloría.

La investigación penal se abrió de oficio en mayo, luego de que se conociera públicamente que siete médicos del Cesfam y postas rurales de Pemuco, además de tres profesionales de servicios públicos de Ñuble, O’Higgins y Metropolitana, presentaron licencias por enfermedad emitidas entre ellos, tras la eliminación por el Concejo Municipal de una asignación especial transitoria que redujo sus remuneraciones.

En total, el Ministerio Público investiga a 10 médicos (nueve venezolanos y uno ecuatoriano). A la audiencia de este jueves comparecieron cinco imputados. Para los restantes, la Fiscalía solicitó órdenes de detención, petición que el Juzgado de Garantía de Yungay rechazó por falta de constancia de notificación. El tribunal fijó nueva audiencia para el 21 de octubre.

Fueron formalizadas en Pemuco Lorena Morales Quintero, María Alejandra Jaime Grimont y Keilen María Sánchez Ríos por emisión de licencia médica falsa, obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Quedaron con arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias médicas durante la investigación, consigna La Tercera.

Los otros dos imputados formalizados –Linda Castellanos Ojeda y Víctor Manuel Pachay Castro, de otras zonas– fueron acusados por emisión de licencia médica falsa y quedaron con prohibición de salir del país y suspensión para emitir licencias.

El tribunal decretó un plazo de investigación de tres meses. La Fiscalía continuará levantando antecedentes sobre el eventual uso concertado de licencias y sus efectos en la continuidad de la atención primaria en la comuna.