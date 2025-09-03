Futbolistas protagonizan polémica por publicar despedidas idénticas: ¿Error humano o creación de IA?

Durante las últimas horas, en el marco del cierre del periodo de transferencia en el fútbol europeo, se viralizó un caso muy particular en torno a la despedida de dos jugadores.

Y es que salió a la luz una increíble coincidencia entre los mensajes publicados por Fabio Silva (salido de los Wolves rumbo a Borussia Dortmund) y Christantus Uche (de Getafe a Crystal Palace).

Ambos utilizaron sus cuentas de Instagram para subir una fotografía con los colores de su antiguo club, expresando palabras de agradecimiento.

Sin embargo, lo que generó controversia en las redes sociales fue que subieron exactamente el mismo mensaje, cambiando únicamente el nombre del club.

El efecto ha sido inmediato, y si bien muchos ven con humor este hecho, miles de aficionados expresaron su decepción, criticando la aparente falta de naturalidad o personalidad en ambas cartas.

El mensaje, redactado en inglés, incluía frases como:

“ Cuando llegué por primera vez… lo hice lleno de ambición , sueños y con el deseo de dejar una verdadera huella”.

, sueños y con el deseo de dejar una verdadera huella”. “Durante mi tiempo aquí, crecí, aprendí y, sobre todo, descubrí el verdadero significado de la familia”.

El texto cerraba con: “Gracias, [club]. De todo corazón”, siendo muy emotivo como tal, pero con poca originalidad que no pasó desapercibida.

El problema quedó expuesto debido a que Uche publicó su despedida días después que Silva, llamando la atención de los seguidores que no tardaron en notar esta copia.

El portugués compartió primero, lo que le dio cierto margen para evitar críticas mayores, pero la indignación de los hinchas terminó cayendo con fuerza sobre el jugador africano.

Teorías sobre el origen del texto

Como era de esperarse, a través de las redes sociales comenzaron a surgir distintas hipótesis en torno a cómo se originó este texto duplicado.

Plantilla de representantes o agencias de comunicación : se habla de un mismo borrador entregado a ambos, que luego no fue modificado lo suficiente.

: se habla de un mismo borrador entregado a ambos, que luego no fue modificado lo suficiente. Uso de inteligencia artificial : en redes circula la idea de que ambos recurrieron al mismo generador de textos para elaborar su despedida, lo que explicaría el tono genérico y casi corporativo.

: en redes circula la idea de que ambos recurrieron al mismo generador de textos para elaborar su despedida, lo que explicaría el tono genérico y casi corporativo. Falta de originalidad: otros lo ven como un simple caso de “copiar y pegar” sin mayor preocupación por personalizar el mensaje en un momento tan importante.

Los aficionados de Wolves y Getafe reaccionaron con una mezcla de burla e indignación. Muchos criticaron que un momento que debía estar cargado de gratitud y emoción terminara convertido en un mensaje frío y repetido.

Por ahora, ninguno de los clubes implicados ni los jugadores han emitido declaraciones oficiales, pero la polémica ya abrió un debate sobre cómo se gestionan las despedidas de los futbolistas en tiempos de redes sociales y de inteligencia artificial.

