El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Abatido tiene amplio prontuario: esto se sabe del conductor baleado por carabineros tras atropellar a policía en control vehicular en Estación Central

Un procedimiento policial en la comuna de Estación Central terminó con un hombre fallecido la tarde de este martes, luego de que intentara evadir un control vehicular realizado por personal motorizado de Carabineros.

Según informó el coronel Claudio Pavés, prefecto de la Prefectura Central, los hechos ocurrieron cerca de las 14:20 horas, cuando una patrulla fiscalizó a una camioneta con vidrios polarizados. Al solicitar la detención del vehículo, el conductor huyó, iniciándose un breve seguimiento de aproximadamente 200 metros.

Agencia Uno | Imagen referencial / Victor Huenante Ampliar

En medio de la persecución, uno de los uniformados fue atropellado. Frente a esa acción, el funcionario —quien ya había descendido de su motocicleta— efectuó dos disparos con su arma de servicio, impactando al conductor en la zona torácica. El hombre falleció en el lugar.

De acuerdo con Carabineros, el individuo mantenía un amplio prontuario policial por delitos como robo en lugar no habitado e infracción a la ley de drogas. Durante la revisión del vehículo, que no registraba encargo por robo, se encontraron sustancias ilícitas en su interior.

El carabinero lesionado fue trasladado de inmediato al hospital institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital, aunque presenta fuertes dolores en una de sus extremidades.

El Ministerio Público instruyó que las diligencias quedaran en manos de personal de Labocar y del OS9 de Carabineros. La institución confirmó que el procedimiento quedó registrado en la cámara corporal del funcionario, además de cámaras de domicilios cercanos, con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos.