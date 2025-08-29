Reserva Huilo Huilo inicia construcción de su primer Centro de Rescate de Fauna Silvestre

La Reserva Biológica Huilo Huilo (Panguipulli) dio el vamos a la construcción de su primer Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, un proyecto liderado por Fundación Huilo Huilo con apoyo de Copec en el marco de los 90 años de la compañía.

En una ceremonia con comunidades de Neltume y Puerto Fuy, la fundación detalló que el centro contará con veterinarios especializados y atenderá pumas, aves, zorros y otras especies de la zona y del país. Una vez rehabilitados, los ejemplares podrán reinsertarse directamente en la vida silvestre de la Reserva, reduciendo traslados y riesgos de recuperación, subrayó el director ejecutivo de la fundación, Rodolfo Menichetti.

Copec, a través de su Estrategia de Naturaleza, destacó que el proyecto “cuidará y devolverá la vida a animales silvestres del sur del país; entre ellos, el huemul”, y que aportará a ciencia, educación ambiental y resiliencia climática, señaló Juan Pablo Doñas, gerente de Asuntos Corporativos. El SAG valoró el inicio de obras por la falta de centros de este tipo en la macrozona sur y por su ubicación que facilita la reinserción en el mismo territorio.

El recinto es la primera etapa del Wild Life Conservation Center, que incluirá clínica veterinaria para fauna nativa (quirófano y exámenes), zonas de cuarentena y espacios de difusión para público y comunidad. Servirá como soporte clave del programa de conservación del huemul, acelerando tratamientos con infraestructura avanzada.

La Reserva Biológica Huilo Huilo protege 100 mil hectáreas en el Bosque Húmedo Templado de los Andes Australes y forma parte de la Reserva de la Biósfera de la UNESCO (2007). Su fundación, creada en 2005, ha logrado reproducir y reintroducir huemules en la región —hoy suma alrededor de 40 ejemplares— y proyecta este nuevo centro como un hito para la biodiversidad del sur de Chile.

Copec en tanto integra el centro a una red de 16 proyectos de conservación —uno por cada región— que incluye iniciativas como Humedal La Chimba (Antofagasta), Humedal El Bato (Quintero) y Vientos del Chelenko (Aysén), reforzando su meta de impacto neto positivo para la naturaleza y las comunidades.