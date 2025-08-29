;

Homicidios 2024: baja general, pero récord de víctimas menores de edad y alza de adolescentes imputados

Arica y Parinacota, RM Centro Norte y Aysén registran las tasas más altas; más de la mitad de los crímenes contra NNA se cometió con arma de fuego.

Mario Vergara

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Daniel Araya Martin

La Fiscalía Nacional difundió su reporte anual de homicidios 2024, con una foto mixta: los principales indicadores bajan respecto de 2023, pero crecen fenómenos de alto riesgo, especialmente los que involucran a niñas, niños y adolescentes (NNA) y a adolescentes como imputados.

Según el informe, los delitos de homicidio cayeron 2,7%, las víctimas disminuyeron 11,2% y los imputados bajaron 4,1%. La tasa nacional llegó a 6 víctimas por cada 100 mil habitantes (-4% interanual). Aun así, persisten brechas territoriales: las tasas más altas se registraron en Arica y Parinacota (9,9), RM Centro Norte (9,3) y Aysén (9,2); las más bajas, en Magallanes (2,7) y RM Oriente (1,8).

El punto más crítico del año fue el récord de 76 víctimas NNA (6,3% del total). De ellas, 68% fueron adolescentes de 14 a 17 años, y más de la mitad de los crímenes se cometieron con armas de fuego. En paralelo, la tasa de adolescentes imputados por homicidio subió a 8,8 por cada 100 mil, la más alta de los últimos tres años; 84% quedó en internación provisoria (versus 69% en 2023).

También aumentó la participación de personas extranjeras: entre las víctimas creció 10%, y entre los imputados la proporción se duplicó en tres años, desde 10% (2021) a 20,4% (2024)1 de cada 5—, con mayor presencia de nacionalidades venezolana y colombiana. Pese a ello, la mayoría de imputados sigue siendo chilena.

El crimen organizado se mantuvo como un factor relevante: 16,5% de los homicidios se asocian a estas dinámicas. El reporte alerta, además, que los homicidios en recintos penitenciarios presentan una tasa más de 13 veces superior a la nacional. En femicidios, hubo un leve aumento de 43 a 44 casos y un cambio de escenario: crece su ocurrencia en espacios públicos.

En materia investigativa, se observa progreso: la proporción de casos sin imputado identificado bajó de 42% (2022) a 34% (2024), lo que sugiere una mejor capacidad de identificación y persecución penal. El documento —elaborado por DIVEST con apoyo de UCOD, UGEN, UDDHH y URPA— complementa los datos del Observatorio de Homicidios del Ministerio de Seguridad Pública y profundiza en perfiles de imputados (consumados, tentados y frustrados), crimen organizado, femicidios, homicidios cometidos por mujeres, casos NNA y hechos bajo custodia del Estado.

