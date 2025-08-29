;

Fue baleada tras conflicto de tránsito: detienen a sospechoso del homicidio de Paola Riveros en San Pedro de la Paz

La mujer recibió impactos de bala en la cabeza y falleció a causa de las lesiones.

La Policía de Investigaciones confirmó este viernes la detención de un sujeto chileno, con antecedentes penales, sindicado como el autor del asesinato de Paola Riveros (33) ocurrido el pasado 17 de agosto durante un conflicto vial en San Pedro de la Paz (Región del Biobío).

Según los primeros antecedentes, la víctima viajaba junto a su pareja y a la hija de 17 años de este último por avenida Pedro Aguirre Cerda cuando ocupantes de una SUV que intentaba adelantarlos abrieron fuego. Riveros recibió impactos de bala en la cabeza y falleció a causa de las lesiones.

El detenido, que además estaría vinculado a al menos otros tres homicidios, fue trasladado al cuartel de la PDI de Talcahuano para los procedimientos de rigor, señal 24 Horas.

La familia de Paola pidió esclarecer el crimen y justicia. “Me la mataron… No puedo entender que le hayan disparado por adelantar un auto”, señaló Juan Sáez, padrino de la víctima.

Las diligencias continúan para establecer la participación del detenido y determinar si existen más involucrados en el ataque.

