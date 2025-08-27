;

Movistar Chile es el único en entregar en sus servicios una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) sin costo adicional

Perplexity Pro es la versión premium de una IA de última generación: los usuarios de Movistar podrán acceder a ella sin pagar más.

ADN Radio

Movistar Chile es el único en entregar en sus servicios una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) sin costo adicional

Movistar Chile es el único en entregar en sus servicios una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) sin costo adicional / Movistar

En Chile, donde la brecha digital aún limita el acceso al conocimiento, Movistar da un paso innovador: todos sus clientes móviles e Internet Hogar, Dúo y Tríos pueden acceder, sin costo adicional, a Perplexity Pro, una de las IA más avanzadas del mundo.

Esta alianza estratégica democratiza el acceso a la tecnología con herramientas que transforman la manera en que las personas resuelven, aprenden y crean.

¿Por qué activar Perplexity Pro?

Perplexity Pro es la versión premium de una IA de última generación, lista para responder preguntas, investigar en la web, resumir textos, generar ideas y ahorrar tiempo en tareas cotidianas. Su motor de búsqueda inteligente responde en lenguaje natural, se basa en fuentes verificadas y ofrece herramientas únicas de productividad.

Beneficios:

  • Respuestas rápidas con análisis avanzado
  • Acceso ilimitado a consultas
  • Integración con apps profesionales
  • Generación de imágenes
  • Ahorro estimado de hasta $200.000 anuales (Valor de Perplexity Pro si lo contrataras directamente)

Activarla es simple: obtén tu código en la App Mi Movistar o en la Sucursal Virtual de movistar.cl, actívalo, crea tu cuenta y comienza a usar Perplexity Pro. Sin letra chica, sin pagos extra ni ingresos de tarjeta de crédito.

Testimonios de liderazgo

“Esta apuesta no es solo tecnológica; es una declaración de principios. Queremos que cada estudiante, emprendedor y profesional acceda a la mejor inteligencia artificial, para aprender, crecer y avanzar. La innovación tiene propósito: mejorar la calidad de vida de las personas”, afirma Rosario Fernández, Directora de Marketing de Movistar Chile.

Ryan Foutty, Vicepresidente de Negocios en Perplexity, comparte: “Estamos emocionados de colaborar con Movistar. Respuestas precisas y confiables son esenciales para millones de decisiones diarias. Movistar, con su compromiso por el aprendizaje y la curiosidad, es un socio natural para ofrecer tecnología valiosa que mejora la vida de todos.”

La tecnología al servicio de todos

Esta iniciativa reafirma el liderazgo y legado innovador de Movistar, transformando la conectividad en una experiencia que libera el potencial de las personas. Más que tecnología, Movistar trabaja para un futuro accesible para todos.

Activa Perplexity Pro y transforma tu día a día. ¡La inteligencia artificial ya es para todos!

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad