Estos fueron los ganadores del adidas Fest Snow Edition 2025

De la cordillera a la ciudad, la nueva propuesta de adidas Outdoor mezcló estilo, tecnología y actitud, en un encuentro que celebró el trail running, la moda y un sunset a más de 2.700 metros de altura. Tras una intensa lluvia y chubascos sólidos, y con más de 1 metro de nieve en la precordillera de Los Andes, el pasado domingo 24 de agosto se llevó a cabo la primera carrera de trail running en La Parva.

El outdoor se vivió desde las alturas. El adidas Fest Snow Edition 2025 reunió a corredores de todo Chile para desafiar la nieve en plena cordillera de Los Andes. En Base El Manzanito, La Parva, a más de 2.700 msnm y con una temperatura máxima de 10°C, 90 corredores compitieron en 30 equipos mixtos, acompañados por el Team adidas Outdoor, referentes del trail nacional; quienes compartieron su experiencia y pasión por la montaña.

Con la primera carrera de Trail Running en La Parva, los atletas corrieron 15 KM en la Cordillera de Los Andes en una competencia de equipo y relevos. Con 1 metro de nieve, el desafío fue más complejo de lo esperado, este exigía no sólo resistencia, sino también fuerza y habilidad del terreno.

La carrera se desarrolló bajo formato de relevos: equipos de tres integrantes recorrieron distintas distancias. El primero completó 3,23 km, el segundo un tramo de 4,57 km, y el tercero cerró con una segunda vuelta completa recorriendo 6,46km. El tiempo final se registró cuando el último corredor cruzó la meta, poniendo a prueba esfuerzo físico, técnica y coordinación.

Podio de la competencia 1er lugar: adidas Outdoor, con los corredores Sofia Cofré, Leonor Calvo y Cristóbal Collapi, completaron en el menor tiempo la posta completa, llegando su tercer corredor en el menor tiempo. 2do lugar: Patas Flacas, conformado por María José Soto, Pablo Jeldres y Martín Schurch, fueron el segundo equipo en completar el circuito. 3er lugar: Indómitas, con las integrantes Magdalena Llona, Josefina Simburg y Dominga Villarino, el tercer equipo en finalizar el circuito en el menor tiempo.

“Con temperaturas bajas y un terreno nevado exigente, los corredores lo dieron todo. Cada equipo mostró disciplina y espíritu colaborativo, superando un desafío único en la cordillera. Esta competencia no solo premia la estrategia de trabajo en equipo, el rendimiento, sino también la pasión por el trail running y la montaña, reflejando nuestro espíritu outdoor”, señaló Margarita Concha, Brand Marketing Manager de adidas Outdoor Chile.

Deporte, naturaleza y más

La jornada combinó competencia y comunidad, cerrando con un sunset en la montaña donde corredores, fanáticos del outdoor, influencers y esquiadores fueron parte de la instancia, al mismo tiempo que se lucían con la colección Snow de adidas outdoor y siluetas técnicas como Skychaser y Agravic, perfectas para el terreno resbaladizo y la carrera trai.

Para el equipo ganador de la jornada, la carrera implicó más exigencia física de la que esperaban. “Pensamos que podríamos correr, pero la verdad nos enterramos en la nieve, hasta las rodillas (incluso más), así que tuvimos que dar pasos firmes en cada vuelta del circuito. Logramos un buen tiempo al iniciar y eso nos permitió tener el primer lugar en el podio”, comentó Leonor Calvo, atleta chilena del Team adidas Terrex.

Con esta edición, adidas Outdoor reafirma su compromiso con el trail running en Chile, promoviendo experiencias que conectan deporte, naturaleza y estilo de vida, y fortaleciendo la comunidad outdoor en cada rincón del país.