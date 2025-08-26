Durante la mañana de este martes, un incendio afectó a una vivienda ubicada en calle Cochrane, cerca de la Plaza Sotomayor en Valparaíso.

Según información preliminar, varios carros de Bomberos se encuentran en el lugar combatiendo las llamas.

Por estos trabajos, el tránsito se encuentra interrumpido en la zona.

Según detallaron las autoridades, se mantiene inhabilitado el tránsito vehicular en calles Cochrane y Blanco (entre Plaza Sotomayor y Plaza Echaurren), por lo cual se llama a preferir Serrano y Errázuriz como alternativas.