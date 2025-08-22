;

VIDEO. “Yo no canto por cantar”: Mauricia y la fuerza sanadora del canto campesino

La cantora chilena reflexiona en conversación con ADN.cl sobre el documental que lleva su voz al centro de una tradición colectiva, donde el dolor se transforma en comunidad y resistencia.

Nelson Quiroz

Yo no canto por cantar

Yo no canto por cantar

“Ser cantora es llevar la voz del pueblo, de tus antepasadas, de tus ancestras”, afirma con firmeza Mauricia Saavedra, protagonista del documental Yo no canto por cantar. En diálogo con ADN.cl, la cantora campesina relató el profundo proceso que la llevó a convertirse en la columna vertebral de una obra que rescata la esencia del canto campesino, declarado recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial.

El proyecto, dirigido por Ana L’Homme, nació de un cortometraje inicial y fue creciendo con nuevas voces femeninas.

ADN

Mauricia Saavedra

“Ha sido un proceso largo, donde lo más difícil fue mirarte en la otra y ver que también ha tenido una vida dura. El canto brota de ese dolor, para alegrar, para salir adelante, para desahogarse”, reflexionó Mauricia.

Revisa también

ADN

Para ella, la diferencia entre una artista y una cantora campesina es crucial. “Nosotras no cantamos para lucirnos, cantamos para sentir. El canto campesino es expresión de un campesinado pobre, de mujeres que alegraban a su comunidad. Esa es la gran diferencia: es un canto que nace desde el alma y no desde el ego”, explicó.

El documental, que se estrena este 2 de octubre en Miradoc, muestra cómo Mauricia y otras mujeres construyen comunidad alrededor del canto. “Yo puse todo mi empeño en hacer comunidad. Desde 2015 vengo trabajando para que otras cantoras que estaban escondidas, con miedo o vergüenza, se atrevieran a cantar. Hemos hecho encuentros a puro ñeque, con donaciones, y recién el año pasado pudimos pagarles a las cantoras gracias a un fondo cultural”, recordó.

La película, dijo, es un regalo. “Se buscó la sustancia de la cantora, no lo trivial. No estamos en un mundo de mercado, lo que hacemos es por visibilizar nuestra música y que no muera”, subrayó“.

Con su voz firme y su convicción intacta, Mauricia recuerda que “no se puede vivir siempre con dolor”, y que en comunidad, el canto sigue siendo un camino para sanar y resistir.

