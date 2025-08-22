;

Copa Libertadores 2025: estos son los siete futbolistas chilenos que siguen en carrera y la inédita tendencia marcada en los cuartos de final

Habrá cruces de clubes con jugadores nacionales para el torneo donde ya siguen en carrera solo equipos que ya han conquistado “la gloria eterna”.

Carlos Madariaga

Copa Libertadores 2025: estos son los siete futbolistas chilenos que siguen en carrera y la inédita tendencia marcada en los cuartos de final

Ayer jueves, con la clasificación de River Plate y Palmeiras, terminaron de definirse los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Además del hecho de que los ocho equipos hayan sido alguna vez campeones del torneo, se dio una tendencia que no ocurría desde 2018.

Esto porque, por primera vez en siete años, hay más clubes argentinos que brasileños en cuartos de final: River Plate, Vélez Sarsfield, Racing Club y Estudiantes superan a São Paulo, Flamengo y Palmeiras.

En aquella época, según recordó el estadístico español “Míster Chip”, en aquella edición jugaron Boca Juniors, Independiente, River Plate y Atlético Tucumán por Argentina, mientras que Cruzeiro, Gremio y Palmeiras lo hicieron por Brasil.

En cuartos de final, se mantiene la representación chilena con siete nacionales en busca del título. Así se desglosan los cruces:

- Flamengo (Erick Pulgar) vs. Estudiantes de La Plata

- LDU Quito (Fernando Cornejo) vs. São Paulo (Gonzalo Tapia)

- Vélez Sarsfield (Claudio Baeza y Diego Valdés) vs. Racing Club (Gabriel Arias)

- River Plate (Paulo Díaz) vs. Palmeiras

