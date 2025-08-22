Alcalde Sichel y episodios de violencia en el Estadio Nacional: “Tenemos miles de eventos y solo hay problemas con el fútbol”

Durante este viernes, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, se refirió en ADN Hoy a los constantes episodios de violencia registrados en los partidos de fútbol disputados en el Estadio Nacional, en particular los de Universidad de Chile, club que hace de local en el recinto, donde acusó falta de responsabilidad judicial de los organizadores.

“El Estadio Nacional tiene miles de eventos, recitales, y los únicos problemas los tenemos con un arrendatario: los clubes de fútbol. Lo que ocurre en esos eventos es que no vemos proactividad en los clubes. No hemos visto querellas presentadas por fuegos artificiales ni persecución de los delitos cometidos”, señaló.

Además, agregó que “cada vez que hay un partido en Ñuñoa termina con vecinos asustados, reclamando que no haya fútbol. Y uno, como fanático, quiere que se juegue. Pero me preocupa que los organizadores, llámese Independiente en Argentina, Azul Azul acá o Blanco y Negro, nunca se hagan responsables de su principal obligación”.

“Cobran entradas, generan ingresos, venden jugadores, pero a la hora de responder no actúan como productores de espectáculos. Le tiran la responsabilidad a todo el mundo, pero hacen poco para perseguir los delitos que ocurren dentro del estadio”.

“No presentan querellas”

Sichel detalló que este fin de semana Universidad de Chile recibirá a Everton y ya ha recibido reclamos de los vecinos: “Yo quiero que se juegue, pero hay que exigir a los clubes la garantía de que dentro del estadio no haya fuegos artificiales, bombas de ruido ni venta de alcohol. Eso depende mucho de los clubes y del evento que organizan”.

“Yo ya he presentado dos querellas por lo que pasa en el estadio. Lo bueno es que el club mantiene contacto permanente con nosotros. Lo malo es que no son proactivos en materia judicial. No sé si por miedo, temor o represalias, pero no presentan querellas, y ese es un gran problema”.

Recordó además que en el último partido de la U se reforzó la seguridad. Sin embargo, aseguro que, de igual forma, “recibí reclamos, amenazas desde las barras, me sacaron la cuenta en redes sociales, pero era necesario. Logramos controlar un problema que es un riesgo para Ñuñoa: fuegos artificiales no regulados. Imagínese el peligro de un accidente”.

“Mi preocupación es que se desentienden de lo que pasa dentro del estadio y terminan diciendo que es un problema solo de la delegación presidencial. No. Dentro del estadio pasan cosas y ellos saben quiénes son. Llegó la hora de sacar a esos delincuentes del estadio, porque si no, no sé qué vamos a hacer”, cerró.