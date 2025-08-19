Fuertes rachas de viento se registran en la región de Antofagasta, las cuales llegarán hasta los 40 kilómetros por hora, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Por lo mismo, el organismo emitió una alerta para toda la región, ya que en sectores de la Cordillera Costa y Cordillera, las ráfagas de viento llegarían a los 100 km/h.

En ese sentido, y producto de este fenómeno climático, una antigua casona abandonada ubicada en Av. Argentina sufrió la caída de su fachada.

Además, algunos restos quedaron esparcidos en plena calle, motivo por el cual se registran desvíos de tránsito.

En detalle, la circulación fue interrumpida totalmente en Av. Argentina, entre Maipú y Baquedano, por lo que se pidió a los conductores preferir alternativas.

#VIDEO | Producto del fuerte viento que afecta a Antofagasta: Cae fachada de casona abandonada en Av. Argentina pic.twitter.com/X6mmrcmEwo — Timeline Antofagasta (@TLAntofagasta) August 19, 2025