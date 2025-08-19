;

VIDEO. Fuertes vientos provocan estragos en Antofagasta: fachada de casona cae y provoca suspensión del tránsito

Proyecciones indican que las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 110 km/h hoy.

Juan Castillo

X: @TTIAntofagasta

X: @TTIAntofagasta

Fuertes rachas de viento se registran en la región de Antofagasta, las cuales llegarán hasta los 40 kilómetros por hora, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Por lo mismo, el organismo emitió una alerta para toda la región, ya que en sectores de la Cordillera Costa y Cordillera, las ráfagas de viento llegarían a los 100 km/h.

Revisa también:

ADN

En ese sentido, y producto de este fenómeno climático, una antigua casona abandonada ubicada en Av. Argentina sufrió la caída de su fachada.

Además, algunos restos quedaron esparcidos en plena calle, motivo por el cual se registran desvíos de tránsito.

En detalle, la circulación fue interrumpida totalmente en Av. Argentina, entre Maipú y Baquedano, por lo que se pidió a los conductores preferir alternativas.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad