Detienen a conductor tras derribar 12 postes de luz en Antofagasta

Un hombre fue arrestado luego de que su camión, que transportaba una retroexcavadora, derribara una docena de postes eléctricos en el sector centro-sur de Antofagasta, afectando el suministro eléctrico de varias viviendas.

El incidente ocurrió durante la tarde del sábado en las avenidas Argentina, Veracruz, Playa Blanca y Hermógenes Alfaro.

En tanto, testigos registraron cómo la maquinaria elevada del camión alcanzó el cableado, provocando la caída de los postes.

🚨 Precaución : Un camión habría derribado postes en sectores de calle Díaz Gana, Hermógenes Alfaro y alrededores. Ya se dio aviso a CGE. Es importante dar con los responsables. #Antofagasta @CGE_Clientes @CGE_Energia pic.twitter.com/L3A1w8fISl — Sebastián Videla Diputado (@ciudadanovidela) August 16, 2025

Vladimir Eterovic, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, detalló que se movilizaron 20 bomberos y se coordinó con CGE para cortar la energía y asegurar el área.

Carabineros confirmó la detención del conductor, quien no contaba con licencia para el vehículo y quedó a disposición por daños y conducción sin la documentación requerida.

Desde CGE informaron que su personal trabaja en el lugar para restablecer el suministro eléctrico a los clientes afectados.