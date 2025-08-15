Confirman hallazgo de pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo

La Capitanía de Puerto de San Antonio informó el hallazgo de un pie humano en la orilla de la Playa Marbella, en Santo Domingo, tras un aviso recibido al 137. La zona fue asegurada y se ordenaron pericias de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal.

Según la autoridad marítima, alrededor de las 17:10 horas se recibió un llamado al número de emergencias marítimas 137 reportando una zapatilla con un supuesto resto óseo en su interior. En el lugar se encontraban cuatro personas realizando pesca recreativa.

Personal de la Capitanía de Puerto se constituyó de inmediato en la playa y confirmó el hallazgo. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso el resguardo del sector mientras concurría la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar las diligencias.

Pericias de la PDI y retiro por el SML

Posteriormente, la PDI verificó que el hallazgo corresponde a un pie humano izquierdo, con una longitud aproximada de 22 a 23 centímetros. Con esa constatación, se notificó al Servicio Médico Legal de San Antonio para el retiro y los peritajes correspondientes.

El Ministerio Público y la PDI continuarán con las diligencias para determinar el origen del resto humano y las circunstancias del caso. No se entregaron detalles adicionales sobre eventuales hipótesis mientras se desarrollan las pericias.