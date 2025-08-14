ISP emite advertencia sobre productos alisantes de pelo: puede provocar eventos adversos

Según la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria Medioambiental y Profesional (ANSES), se han evidenciado casos en los que el compuesto de ácido glioxílico ha provocado insuficiencia renal aguda por la acumulación de cristales de oxalato cálcico en los riñones.

Frente al escenario internacional, el ISP (Instituto de Salud Pública) realizó un comunicado oficial de advertencia por este producto. Si bien, en Chile no se ha producido ningún evento de esta magnitud, pero comentan que “existe evidencia para relacionar los eventos adversos mencionados con el ácido glioxílico”.

¿Cuáles son los síntomas a considerar?

Si recientemente te realizaste un alisado debes tener en cuenta manifestaciones como:

Dolores de cabeza, abdominal o lumbar.

Mareos.

Náuseas.

Vómitos.

Sed excesiva.

Malestar general.

Ante cualquiera de estos signos, deja el tratamiento cosmético y visita a un profesional del área de la salud.

¿Qué es el ácido glioxílico y por qué es peligroso?

El ácido glioxílico es un compuesto químico que se utiliza en alisantes de pelo, con la capacidad de modificar la estructura de la fibra capilar. Este elemento es peligroso porque a través de su absorción puede llegar a través del cuero cabelludo, pasar a la piel y así llegar al torrente sanguíneo.

Una vez en el organismo, la sustancia podría sufrir transformaciones metabólicas y convertirse en ácido oxálico, el que provoca la acumulación de cristales de oxalato de calcio en los riñones o en peores términos, una nefropatía aguda.

Recomendaciones de ISP