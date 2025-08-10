Johannes Kaiser y retiro de proyecto antiaborto por violación: “Estaba mal redactado”

Santiago

En entrevista en Mesa Central, el candidato presidencial, Johannes Kaiser, se refirió al retiro del proyecto que buscaba modificar el Código Sanitario para prohibir el aborto por causal de violación, y explicó que la iniciativa “estaba mal redactada. Nosotros lo habíamos conversado” y aclaró que sigue de acuerdo con la modificación.

El candidato añadió que “tenemos las cifras: en el 92% de los casos (...) se habían producido 1.500 y tantos abortos por violación invocando esa causal, pero solo el 8% de los casos se había denunciado al violador y eso es inaceptable, porque significa que tienes 1.400 y tantos causantes de violación que están libres”.

Sobre la ley vigente, afirmó que “como quedó la ley planteada, no existe una obligación de denuncia por parte del equipo médico cuando es mayor de edad” y añadió que “eso es permitirle al 92% de los violadores que se elimine el fruto de su violación y quedar libre de polvo y paja, y eso es inaceptable”.

Finalmente, Kaiser enfatizó que “nosotros tenemos que avanzar, si vamos a perfeccionar el instrumento, más allá de lo que es el debate ético sobre el tema del aborto en sí mismo”.