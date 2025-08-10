Caen seis “coyotes” en megaoperativo fronterizo entre Chile y Perú

Santiago

Un operativo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP), la Dirección de Inteligencia de Lima y la Superintendencia Nacional de Migraciones permitió la detención de seis ciudadanos peruanos acusados de integrar la organización criminal “Los discretos de la frontera”.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona comprendida entre los hitos 10 y 12, un paso ilegal entre Chile y Perú.

Allí, las autoridades interceptaron cuatro vehículos en los que los presuntos “coyotes” trasladaban de forma irregular a 38 migrantes de diversas nacionalidades desde territorio chileno hacia el país incaico.

Los detenidos fueron acusados del delito de tráfico ilícito de migrantes y trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tacna.

Los extranjeros, en tanto, fueron sometidos a verificación migratoria y enfrentarán un proceso sancionador que podría incluir la expulsión inmediata.

El general Arturo Valverde, de la PNP, destacó que el operativo fue el resultado de un trabajo de inteligencia de largo plazo y que se enmarca en una estrategia de vigilancia reforzada en toda la frontera.