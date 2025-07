Jeannette Jara se desmarca de Maduro: “Nadie va a defender un lugar donde no hay democracia”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, manifestó recientemente una postura crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, asegurando que le gustaría que Chile apoyara una “transición democrática” en Venezuela.

“Me gustaría proponer que Venezuela avance a una transición democrática y pudiéramos apoyarlo desde Chile, porque es un liderazgo internacional en el cual me gustaría jugar un rol”, expresó la también militante del Partido Comunista (PC) a CNN Chile Radio, marcando distancia respecto a la administración chavista.

Consultada sobre si su postura es similar a la del presidente Gabriel Boric, Jara fue cauta: “No sabría decirle si es exactamente el mismo camino del presidente, porque sé su opinión al respecto, pero no sé si ha hecho una propuesta sobre este tema”.

Sobre los eventuales roces con su colectividad, aseguró que en el PC no hay espacio para justificar atropellos a los derechos humanos. “Aquí no hay nadie que vaya a defender un lugar donde no hay democracia y violación a los derechos humanos, entre otras cosas, porque el PC de Chile es el que más ha sido perseguido y golpeado por violación a los derechos humanos”, recalcó.