Tras orden de arresto: excarabinera conocida por su contenido para adultos en Arsmate aclara su situación judicial

Días atrás se dio a conocer que Daniela Díaz, más conocida como Dani Police en redes en Arsmate, enfrentaría una causa judicial tras ser denunciada ante la Fiscalía Militar.

Según consignó La Cuarta entonces, la exfuncionaria de Carabineros, institución en la que trabajó por 14 años, habría sido acusada del delito de “negativa de entrega insumos fiscales”.

Y acorde a la información a la que accedió este medio, esta denuncia se relacionaría con implementos entregados durante su periodo como carabinera, incluyendo ropa institucional, bastones retráctiles y calzado.

Algunos de estos instrumentos se deterioraron o extraviaron con el uso. Y debido a esta situación, se habría emitido una orden de arresto en su contra.

La aclaración de Dani Police

Dani Police abordó la polémica públicamente por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. “¡Ya que pasó la prensa como un torbellino! ¡Preferí mantenerme en silencio! Y se cree que soy altamente funable, ¡pero no! ¡Aclaración! No era una orden detención, sino que una orden de arresto (que no es lo mismo)“.

Además, explicó los motivos detrás del procedimiento: “¡No fue por no devolver las prendas fiscales! Fue porque me citaron a declarar por una deserción antigua (no entregar una licencia médica dentro del plazo requerido) en más de tres ocasiones y yo no me presenté, ¡y por protocolo debieron emitir esta orden de arresto!“.

La exuniformada también aseguró que “mi ropa fiscal la entregué junto con mi tipcar y placa el día que dejé la institución, ¡pero faltaron unas prendas que debía entregar más adelante!”.

Pese a esta situación, desde Arsmate informaron que Daniela Díaz sigue trabajando y pronto lanzará una nueva entrega de su serie “El robo millonario”.

Finalmente, la excarabinera agradeció el apoyo recibido: “Gracias a toda la gente por su apoyo y a los que mandaron la mala onda igual gracias por darme pantalla. Todo sirve babys no me enojo sin rencores, je, je, je. Suscríbanse maños@s”.