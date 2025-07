“Menos que cuando yo fui ministra”: Jara arremete contra la idea del millón de empleos creados mientras Matthei fue jefa de la cartera del Trabajo

Un nuevo debate presidencial se llevó a cabo en el Encuentro Anual de la Cámara de Comercio de Santiago, donde Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Republicanos) y Jeannette Jara (oficialismo) se volvieron a ver las caras antes de la elección de noviembre.

Uno de los momentos más tensos tuvo lugar cuando los candidatos se refirieron a sus políticas para crear empleo. Mientras Evelyn Matthei criticó que se dejara de ejecutar el IFE, Jara apuntó con contra la idea de que la candidata de Chile Vamos logró crear un millón de empleos mientras fue ministra del Trabajo.

Esto comenzo durante el debate presidencial que se realizó en el Salmón Summit 2025, donde el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que bajo la gestión de la exministra del Trabajo, Evelyn Matthei, “aumentó el empleo”, mientras que en la de Jeannette Jara “aumentó el desempleo”.

“Si ven los datos -contestó Jara segundos después- no es efectivo.Yo solamente quiero decirles que dato mata relato.Ahora que nos falta más empleo, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, lo que se hizo fue recuperar los dos millones de puestos que se destruyeron durante el Gobierno de la derecha. No porque quisieran, sino porque hubo una pandemia".