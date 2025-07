Incendio en Ministerio de Hacienda: autoridades descartan “afectación de material de archivo”

Una emergencia se vivió la noche del lunes en pleno centro de Santiago, tras registrarse un incendio en el edificio del Ministerio de Hacienda, ubicado en calle Teatinos 120, a un costado del Palacio de La Moneda.

El fuego se inició alrededor de las 21:00 horas en la sala eléctrica del piso 11 y se propagó hasta los pisos 13, afectando tres niveles del inmueble.

La emergencia obligó a la evacuación de una decena de trabajadores, principalmente personal de aseo y algunos funcionarios que aún se encontraban en sus oficinas. El siniestro fue controlado por más de 120 voluntarios de 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, sin que se reportaran personas lesionadas.

Desde el Gobierno, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, aseguró que no hubo afectación a documentación ni material sensible. “Sí hay documentación clave, pero no pasó nada. No hay ningún tipo de pérdida, se controló muy rápido el incendio, no hay afectación de material de archivo”, afirmó.

El humo generado por el fuego también se acumuló en otros niveles, incluyendo los pisos donde operan la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, el casino instituciona, entre otros.

Las causas del incendio están siendo investigadas por las autoridades correspondientes. Hasta el cierre de esta edición, no se han entregado nuevos antecedentes.