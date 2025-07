Karen Araya reacciona a la muerte de Catalina Díaz antes del choque con Argentina por Copa América: “Ella me ayudó a estar acá”

En la previa del partido entre Chile y Argentina por la Copa América Femenina, la volante de La Roja, Karen Araya, reaccionó al sensible fallecimiento de la exfutbolista Catalina Díaz.

Quien fuera seleccionada nacional y bicampeona del fútbol chileno con Everton, murió el pasado martes a la edad de 44 años, tras una larga lucha contra un cáncer.

“Fue una noticia bastante dura, sobre todo para quienes la conocimos y tuvimos el placer de compartir con ella”, señaló Araya en declaraciones compartidas por la Federación de Fútbol de Chile.

“Siempre voy a recordar que la primera vez que llegué a la selección, la Cata fue la que me dio la mano, me ayudó, me acompañó y me enseñó. En todos los viajes que teníamos, siempre estaba con ella en la habitación. Fue una de las personas que me ayudó a estar acá”, comentó la mediocampista sobre lo cercana que fue con Catalina Díaz.

Respecto al duelo contra Argentina, la jugadora de 34 años aseguró: “Estamos tranquilas, esperando que llegue el partido. Creo que será un lindo duelo entre dos equipos que quieren jugar al fútbol. El rival es súper competitivo y nosotras estamos para eso, para competir”.

“En estos momentos, la unión del grupo es súper fuerte. Eso es algo fundamental, que hemos ido mejorando”, agregó la volante chilena.

¿Cuándo juega Chile contra Argentina por la Copa América Femenina?

Chilenas y argentinas se medirán este viernes 18 de julio, a las 20:00 horas, por el Grupo A de Copa América Femenina, la cual se está jugando en Ecuador.

La escuadra nacional que dirige Luis Mena viene de golear 3-0 a Perú en el debut, mientras que la Albiceleste venció 1-0 a Uruguay.