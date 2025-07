Quiebra de Corona no da tregua: trabajadores exigen ampliar patrimonio para asegurar pagos / Cristofer Devia/ Uno noticias

Días después del anuncio de su cierre definitivo, la cadena de multitiendas Corona continúa en el centro del debate, esta vez por una acción judicial impulsada por un grupo de trabajadores.

Los exfuncionarios exigen la ampliación del patrimonio considerado en la quiebra, asegurando que algunos locales arrendados a la empresa serían en realidad propiedad de los mismos dueños: los hermanos Schupper.

Corona Ampliar

Con esta medida, los trabajadores buscan que dichos inmuebles sean considerados dentro del proceso de liquidación para garantizar el pago de finiquitos, indemnizaciones y otras prestaciones laborales. La estrategia apunta a aumentar el patrimonio disponible en la quiebra para enfrentar las obligaciones pendientes.

¿Qué dicen los expertos?

Según explicó Matías Espinoza, abogado laboral de GrupoDefensa.cl, una vez dictada la resolución de liquidación, “se pone término inmediato a los contratos de trabajo” y el liquidador cuenta con un plazo de seis días hábiles para notificar a los empleados.

“Este término da derecho al pago de indemnizaciones por años de servicio, mes de aviso y otras prestaciones, las cuales tienen preferencia frente a otros acreedores”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Sebastián Muñoz, jefe del área de Insolvencia de DefensaDeudores.cl, recordó que la reciente Ley 21.595 tipifica como delito económico agravado el no pago de cotizaciones previsionales. “Si la empresa no declara o no paga, incurre en una responsabilidad penal”, advirtió.

La ley también establece que las deudas laborales tendrán prioridad en el proceso de quiebra. Para cumplir con estos pagos, se podrán rematar bienes de la empresa, siempre y cuando estén incluidos dentro del patrimonio en liquidación.