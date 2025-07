“Bomberos ha rescatado a más de 100 personas”: alcalde Desbordes entrega detalles de incendio en centro de Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó detalles sobre el incendio que se registra en una galería comercial ubicada en pleno centro de la capital, en la región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro inició durante esta tarde en el subterráneo del inmueble. Al lugar llegaron voluntarios de 14 compañías de Bomberos , ante la tercera alarma de incendio.

Al respecto, el alcalde informó a 24 Horas que “Bomberos está revisando cada departamento (...). Hasta ahora han rescatado por las escalas a más de 100 personas“.

“No está controlado el siniestro”

Asimismo, sostuvo que de momento “no hay lesionados importantes, no se puede descartar nada porque no están revisados todos los departamentos".

“Todavía no está controlado el siniestro en el tercer subterráneo (...). Tampoco es posible saber todavía cuál es el lugar donde se originó y la causa del fuego, porque aún no se ha llegado a ese punto“, finalizó preliminarmente Mario Desbordes.