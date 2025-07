Tienen directrices, pero no lo usan: Confirman millonaria multa a municipalidad por no aplicar protocolo escolar frente a abuso de alumna / izusek

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Concepción que desestimó la reclamación judicial interpuesta por la Municipalidad de San Pedro de la Paz en contra de la Superintendencia de Educación, que le impuso una multa de 51 UTM, lo que equivale a 3,5 millones de pesos.

La reclamante, en su calidad de sostenedora de la escuela Miguel José Zañartu Santa María, región del Biobío, expuso que la sanción fue impuesta por no aplicar correctamente el reglamento interno y/o protocolos del establecimiento educacional.

Según la municipalidad, el fundamento jurídico invocado por la autoridad no contempla la conducta reprochada, ya que dicha norma exige contar con un reglamento, pero no su aplicación específica. Argumentó que se vulnera el principio de tipicidad del derecho administrativo sancionador, ya que la infracción no se encuentra debidamente definida en la norma.

La Superintendencia defendió la legalidad de la sanción, argumentando que, tras un proceso administrativo iniciado por fiscalización, se comprobó que el establecimiento no activó ni ejecutó el protocolo frente a hechos de maltrato escolar.

El máximo tribunal rechazó que se haya infringido el principio de tipicidad, ya que, según jurisprudencia reiterada, los establecimientos tienen el deber de aplicar sus reglamentos y no solo tenerlos formalmente.