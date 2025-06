Jeannette Jara responde a expectativas sobre la posibilidad de un nuevo proceso constituyente: “No haremos compromisos que no podamos cumplir” / SEBASTIAN RIOS

Santiago

A través de su cuenta de X, la exministra Jeannette Jara aclaró su postura respecto a un eventual nuevo proceso constituyente. En un mensaje directo a la ciudadanía, señaló:

“Quiero ser sumamente clara: no haremos compromisos que no podamos cumplir. Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile”.

En la misma, sumó que “hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré desde el día uno.”

De esta forma, la también dirigenta del Partido Comunista marcó distancia de la idea de reabrir un debate constitucional en el corto plazo, asegurando que su programa buscará atender las necesidades más inmediatas de la población.